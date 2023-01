Entre les galéjades, les polémiques et le travail sérieux de CEO, Elon Musk ne veut pas choisir. Le patron de Twitter, toujours au taquet sur son propre réseau social, vient de changer son nom d’utilisateur en Mr. Tweet, un petite touche d’humour qui ne fait pas oublier les difficultés actuelles de l’entreprise. Car en coulisse, Elon Musk se démènerait… pour sauver Twitter de la faillite ! L’actuel CEO avait déjà confirmé que Twitter perdait pas moins de 4 millions de dollars par jour peut de temps après son arrivée, et les choses ne se seraient pas vraiment améliorées par la suite. De très nombreux annonceurs ont en effet quitté le réseau social suite à l’écrémage de l’équipe en charge de la modération et au rétablissement de milliers de comptes toxiques.

L’heure n’est plus à la rigolade chez Twitter, même si Elon Musk sait toujours donner le change…

Les finances de Twitter seraient donc dans le rouge vif, au point que les loyers ne seraient plus payés et que Musk envisagerait une levée de fond (voire une collecte de fonds) de 3 milliards de dollars afin d’éponger les dettes de l’entreprise. Car en plus de perdre de l’argent, Twitter est couvert de dettes, de 13 milliards de dettes exactement. Le Wall Street Journal affirme même que face à cette situation ultra critique, Elon Musk serait prêt à revendre une large partie de ses actions Twitter !

Ce n’est pas gagné : au vu de l’état actuel de Twitter et du niveau de toxicité qui prévaut sur la plateforme – impossible ou presque d’y tenir un débat complexe entre gens raisonnables sans se faire agresser par des individus fanatisés par leur idéologie – on se demande bien quels investisseurs ou actionnaires accepteraient de miser gros sur ce navire en perdition…