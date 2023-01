Alors que la série The Last Of Us a récemment débuté, certains fans espèrent bien qu’il y aura une saison 2 et c’est « probable » selon les dires de Bella Ramsey, qui incarne le personnage d’Ellie à l’écran.

« Si les gens continuent à regarder, je pense qu’une deuxième saison est assez probable. Tout dépend des gars de HBO », a déclaré l’actrice lors d’une interview avec la BBC. « Il n’y a rien de confirmé pour l’instant, nous devrons attendre et voir », a-t-elle ajouté.

Nous en sommes actuellement au deuxième épisode et les audiences sont déjà très bonnes. HBO a révélé que le premier épisode était son deuxième plus gros démarrage après celui de House of the Dragon. Et le deuxième épisode a lui aussi connu un succès sur HBO, avec l’audience qui a augmenté de 22% par rapport au premier. On peut également noter que les avis du public et de la presse sont très bons. Tout cela devrait pousser HBO à signer une saison 2.

La série The Last of Us s’appuie sur le jeu vidéo de Naughty Dog sorti sur PlayStation. La première saison se base sur le premier jeu. Le casting comprend Pedro Pascal en Joel, Bella Ramsey en Ellie, Gabriel Luna en Tommy, Anna Torv en Tess et Merle Dandrige en Marlene. Il y a également Melanie Lynskey, Storm Reid, Merle Dandridge, Jeffrey Pierce, Lamar Johnson, Keivonn Woodard, Graham Greene, Elaine Miles, Ashley Johnson et Troy Baker.

En France, la série est diffusée sur Amazon Prime Video. Le service de streaming n’a pas communiqué des données sur l’audience.