Résultats : les profits de Tesla décollent, le chiffre d’affaires aussi

On pouvait largement le pressentir après l’annonce des chiffres de production au début du mois de janvier : Tesla a réalisé un quatrième trimestre exceptionnel, avec des bénéfices en progression de 54% (!), à 3,7 milliards de dollars, et un chiffre d’affaires tout aussi pimpant (24,3 milliards de dollars, +37%). C’est encore plus impressionnant sur l’ensemble de l’année puisque les profits de Tesla ont bondi de 128 %, à 12,6 milliards de dollars, contre 5,5 milliards en 2021. Idem encore pour le chiffre d’affaires annuel, qui progresse de 51% et culmine à 81,5 milliards de dollars.

Ces excellents résultats, exceptionnels même, Tesla les doit à un niveau de livraison lui aussi record. Tesla a ainsi écoulé près d’1,2 million de VE sur l’année 2022, et plus de 430 000 VE sur le seul Q4, un score remarquable dont la firme américaine s’était faite l’écho en début de mois. Avec un tel vent favorable dans le dos, Tesla envisage désormais d’approcher la barre des 2 millions de véhicules livrés en 2023, soit un objectif d’1,8 million de Tesla écoulées cette année (ce qui correspondrait à une croissance des ventes de 37%). Preuve est faite que sur les marchés orientés vers la clientèle CSP ++ et au delà, la crise reste encore largement de l’ordre de la notion abstraite. Voilà qui relativise grandement les soit disant « effets de bord » des frasques d’Elon Musk sur Twitter…