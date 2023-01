Tesla a livré plus de 400 000 véhicules sur le Q4 2022, nouveau record de vente pour le constructeur

Malgré la chute de l’action et les préoccupations des investisseurs, Tesla continue d’avancer à bons pas : le constructeur de VE a annoncé hier ses chiffres de livraison pour le quatrième trimestre 2022, et il ne fait aucun doute que ces derniers ont ravi Elon Musk : Tesla a en effet livré 405.278 véhicules électriques lors du quatrième trimestre 2022, ce qui constitue un nouveau record de ventes. La progression des ventes sur un an est franchement impressionnante : sur le Q4 2021, Tesla avait livré 308 600 véhicules, ce qui était pourtant déjà un très joli score. Le chiffre des ventes sur le Q4 ne satisfait pourtant pas totalement les analystes, qui avaient tablé de leur côté sur 418 000 véhicules livrés.

Les ventes de Model 3 et Model Y composent le gros de ces 405.278 véhicules livrés (308.600 Model 3 et Model Y). Le reste des ventes est à mettre à l’actif des Tesla Model S et Model X (17 147 véhicules). Les bons chiffres de Tesla ont été obtenus dans un contexte particulièrement compliqué, entre la crise du Covid en Chine, les soucis d’approvisionnement sur certains composants, la chute vertigineuse de l’action et les hoquets de la Gigafactory de Shanghai.