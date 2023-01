SFR s’associe à Nokia pour développer son cœur de réseau 5G

En plus d’annoncer la fin de la 2G et de la 3G en 2026 et 2028, SFR dévoile un partenariat avec Nokia afin de développer son cœur de réseau 5G Stand Alone (SA). L’accord portera également sur le déploiement de réseaux privés en 5G.

Le cœur de réseau 5G cloud native sera déployé en 2023 et permettra d’avoir de nouveaux usages pour les entreprises et le grand public dans les années à venir, avec des services 5G avancés ultra-haut débit.

Nokia accompagnera également SFR sur le déploiement d’un réseau mobile privé 5G (5G Private Network), au travers de la solution de bout en bout Nokia Digital Automation Cloud (DAC) 5G. Cette solution permettra aux clients désireux de travailler en environnement mobile fermé (de l’accès radio jusqu’au cœur de réseau 5G), de bénéficier d’un réseau indépendant du réseau mobile de SFR. Avec cette architecture, dont le Showroom 5G de SFR sera prochainement équipé, l’ensemble du réseau sera autonome et dédié au client.

L’opérateur au logo rouge annonce par ailleurs une solution de réseau mobile privé « Hybride » (Hybride Private Network) pour les clients souhaitant bénéficier à la fois d’une architecture isolée (forts besoins en latence, débits ou sécurité), et d’une architecture virtuelle pour les besoins des employés qui souhaiteraient une couverture nationale.