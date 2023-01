Résultats : bénéfices en forte baisse pour Microsoft, sur fond de restructuration

Microsoft a publié les résultats de son Q4 2022, et l’heure n’est pas à déboucher le champagne. En effet, si le chiffre d’affaires parvient un peu à résister (52,7 milliards de dollars, +2%, contre +11% sur le Q3), les bénéfices ( 16,4 milliards de dollars) prennent quant à eux un méchant coup de grisou, et enregistrent une baisse de 12% par rapport au Q4 2021. Quelques jours après l’annonce de la suppression de 10 000 postes, voilà qui ne risque pas de satisfaire les actionnaires.

Seule vraie satisfaction de ces résultats ternes – même la division Xbox a dégusté – les revenus des services de cloud ont bondi de 22% sur la période concerné. Avec un chiffre d’affaires de 27,1 milliards de dollars (+22%), le cloud représente plus de la moitié du chiffre d’affaires total de Microsoft, qui est désormais aussi dépendant à son cloud qu’Apple ne l’est à son iPhone… Sur ces 27,1 milliards de dollars, 21,5 milliards reviennent à la division Intelligent Cloud, dont le gros des revenus est assuré par Microsoft Azure (+31% sur le trimestre).

Pressentant la mauvaise réaction des actionnaires – à raison, l’action a pris un -4% à l’ouverture de la bourse ce matin -, Microsoft a annoncé une restructuration profonde de ses gammes de produits. Le principal perdant de cette restructuration n’est autre que la division HoloLens, totalement étrillée par le plan massif de licenciement. Sachant que le projet HoloLens 3 est totalement suspendu et que le juteux contrat avec l’armée américaine est sur la sellette, l’investissement de Microsoft dans la réalité mixte semble plus n’être déjà qu’un lointain souvenir. Et ce n’est pas fini : le Surface Hub 2X et Windows 10X ne seraient plus à l’ordre du jour et il en irait de même pour le Surface Duo 3 avec écran pliable. Le nouveau cheval de bataille de Microsoft, celui auquel Nadella s’accroche désormais de toutes ses forces, c’est l’IA, que Microsoft veut mettre à toutes les sauces et dans tous ses logiciels et services.