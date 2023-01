Xbox : le manque d’exclusivités fait baisser le chiffre d’affaires

Microsoft vient de présenter ses résultats pour le quatrième trimestre 2022, une période généralement faste pour le jeu vidéo… mais pas pour Xbox. Le chiffre d’affaires de la division Xbox a ainsi chute de 13% sur la période pour un chiffre d’affaites de 4,76 milliards de dollars, un score décevant mais plutôt logique sachant que durant l’année 2022 AUCUNE exclusivité des studios Xbox (Bethesda, Zenimax, ID Software, Ninja Theory, etc.) n’est venue enrichir le catalogue. Dans ce contexte, on peut parier que les ventes de Xbox Series dépassent à peine aujourd’hui les 20 millions d’unités tandis qu’en face Sony peut plastronner à nouveau avec 30 millions de PS5 écoulées. A nouveau, l’écart se creuse très sensiblement sur cette génération, mais à décharge de Xbox, le parcours des Xbox Series reste toujours supérieur à celui des générations précédentes de Xbox.

Les ventes de consoles (-13%) et de jeux (-12%) sont donc en baisse chez Xbox, et cela concerne aussi les transactions des titres free-to-play ou avec du contenu payant. En revanche, Microsoft affirme que le nombre d’abonnés au Game Pass est en augmentation, mais sans préciser de chiffre. La dernière marque officielle était de 25 millions d’abonnés au Xbox Game Pass, au mois de janvier 2022. Autre satisfaction du côté des joueurs actifs, qui sont désormais 120 millions. C’est beaucoup, et cela regroupe bien sûr les joueurs Xbox, Xbox Game Pass, PC, et Mobile. On notera enfin que les 4,7 milliards de CA de la branche Xbox restent une goutte d’eau dans l’activité de Microsoft, qui a réalisé sur le Q4 2022 un CA global de 52,7 milliards de dollars et un bénéfice net de 16,4 milliards de dollars.