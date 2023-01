GoldenEye 007 débarquera le 27 janvier sur Xbox et Nintendo Switch

Le jeu GoldenEye 007 a maintenant une date de sortie et c’est pour bientôt : le 27 janvier sur Nintendo Switch et Xbox (via le Game Pass). Le célèbre jeu de Rare, sorti à l’origine en 1997 sur Nintendo 64, aura le droit à une édition améliorée. Pour rappel, son annonce initiale avait eu lieu en septembre 2022.

Il s’agit du classique qui a révolutionné le genre en 1997 et qui s’inspirait du film introduisant une nouvelle ère pour la saga James Bond. Vous retrouverez son gameplay riche en infiltration et en objectifs à accomplir, et son célèbre mode multijoueur en local pour vous affronter en écran partagé avec vos amis. L’expérience d’origine a également été améliorée, avec de nouvelles options de contrôles (dont la compatibilité avec les deux sticks analogiques), le format 16/9 pouvant aller jusqu’en 4K sur les consoles compatibles (Xbox Series X en l’occurrence), et une liste entière de succès à déverrouiller.

À noter que la version sur Nintendo Switch aura le droit à une version multijoueur en ligne. Cette expérience est absente sur la version Xbox. D’autre part, les joueurs PlayStation sont complètement mis de côté : le jeu ne sort pas sur PlayStation 4, tout comme il ne voit pas le jour sur PlayStation 5.

GoldenEye 007 sera donc disponible sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S via le Xbox Game Pass le 27 janvier. Si vous possédez une version numérique de Rare Replay, la compilation de 30 classiques développés par le studio sortie pour célébrer son 30e anniversaire, vous pourrez télécharger le jeu gratuitement.