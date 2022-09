GoldenEye 007 annoncé sur Switch et le Xbox Game Pass

James Bond est de retour avec le jeu GoldenEye 007 qui débarque sur Switch et sur Xbox avec le Game Pass. Le titre a vu le jour pour la première fois sur Nintendo 64 en 1997 et avait connu de bonnes critiques.

Vous incarnerez James Bond lors d’une mission d’espionnage se déroulant aux quatre coins du monde pour empêcher le redoutable satellite GoldenEye de faire pleuvoir la destruction. Le mode campagne incontournable, les niveaux de difficulté radicalement différents et les codes de triche menant au chaos feront tous leur retour, tout comme l’iconique mode multijoueur en écran partagé, qui permettra à quatre joueuses ou joueurs de s’affronter pour déterminer qui saura faire preuve de plus d’intelligence et de talent.

L’expérience d’origine a été améliorée, avec de nouvelles options de contrôles (dont la compatibilité avec les deux sticks analogiques), une résolution 16/9 pouvant aller jusqu’à la 4K sur les consoles compatibles, un taux de rafraîchissement stable et une liste entière de succès à déverrouiller.

Sur Xbox, GoldenEye 007 sera inclus dans le Game Pass sur Xbox One et Xbox Series X/S. Sur Switch, ce sera disponible avec le Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Il n’y a pas encore une date de sortie précise, si ce n’est que ce sera pour « bientôt ».