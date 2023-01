Instagram admet avoir trop mis en avant les vidéos

Instagram a évolué en 2022 en mettant beaucoup en avant les vidéos et les Reels, plus que les photos. Adam Mosseri, le patron du réseau social, admet que de meilleurs ajustements auraient pu être faits et que les utilisateurs ont vu trop de vidéos par rapport aux photos.

Trop de vidéos sur Instagram

« Je pense que nous nous sommes trop concentrés sur la vidéo en 2022 et que nous avons poussé le classement trop loin, en montrant trop de vidéos et pas assez de photos », a déclaré le patron d’Instagram dans une série de questions/réponses. Il assure que le réseau social a depuis fait le nécessaire en coulisse pour que la balance soit meilleure avec les photos.

« Des choses comme la fréquence à laquelle quelqu’un aime les photos par rapport aux vidéos et la fréquence à laquelle quelqu’un commente les photos par rapport aux vidéos sont à peu près égales, ce qui est un bon signe que les choses sont équilibrées », a-t-il déclaré. « Dans la mesure où il y a plus de vidéos sur Instagram au fil du temps, ce sera parce que c’est ce qui stimule davantage l’engagement global. Mais les photos seront toujours une partie importante de ce que nous faisons ».

Adam Mosseri répondait à une question concernant les photographes et le fait que ces derniers se sentent quelque peu abandonnés depuis le tournant du réseau social vers les vidéos. Il est vrai que plusieurs expérimentations ont eu lieu et toutes ne se sont pas bien déroulées. Par exemple, Instagram a testé des vidéos affichées en plein comme TikTok, mais ce fut un échec, au point que la plateforme a retiré ce système pour revenir à l’ancien.

D’autre part, le dirigeant a répondu à une question sur le spam présent sur Instagram. Il reconnait que le réseau social en dispose, mais assure que les équipes travaillent pour limiter au maximum la diffusion. Il est toutefois resté très vague sur le sujet.