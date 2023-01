Aliens Abducted my Parents : la pépite geek et nostalgique du festival de Sundance (trailer)

C’est peut-être le film de l’année 2023 avec le titre le plus long, du moins jusqu’à présent. Aliens Abducted My Parents and Now I Feel Kinda Left Out (traduction : Des extraterrestres ont enlevé mes parents et maintenant je me sens un peu exclu) joue avec nos fantasmes geeks (les enlèvements d’aliens), le tout enrobé à la façon d’un pop-corn movie réalisé à la sauce des années 80. Ces mots sont ceux que l’on retrouve le plus souvent dans les premières critiques américaines qui ont vu ce petit film indé au Festival de Sundance.

Le scénario sera forcément irrésistible pour tous ceux qui rêvent de mondes intergalactiques : il y a 10 ans, le jeune Calvin (Jacob Buster) patiente sur le toit de sa maison avec son père quand soudain, après un flash (forcément), les deux parents de Calvin disparaissent ! Persuadé que ces derniers ont été enlevés par des extra terrestres, Calvin ne pense plus qu’à cet évènement « fondateur » de son existence d’adolescence, au point d’avoir parfois des attitudes étranges comme de venir au lycée avec une combinaison spatiale ! Et bien sûr, la comète revient alors qu’une nouvelle famille s’installe dans le coin.

Réalisé par Jake Van Wagoner cet Aliens Abducted My Parents and Now I Feel Kinda Left Out respire fort l’air des années 80, ce qui dans le contexte cynique actuel, est loin, très loin d’être un défaut. Le film n’a pas encore de date de sortie dans les salles françaises.