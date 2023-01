Galaxy S23 Ultra : plus qu’une fuite, une voie d’eau (unboxing + photos prises avec le flagship)

Nous savions déjà beaucoup de la prochaine gamme de Galaxy S23 que Samsung dévoilera le 1er février prochain, mais force est de reconnaitre que le leaker Edwards Urbina a ouvert une véritable voie d’eau avec un unboxing vidéo du Galaxy S23 Ultra suivi d’une grosse série de clichés dudit flagship. Pas de surprises concernant le design, mais force est de reconnaitre que l’appareil est réellement élégant (même si ça ne nous change pas beaucoup du S22 Ultra). Outre cette unboxing finalement sans surprise, la nouveauté est plutôt à chercher du côté des clichés capturés par le nouveau capteur 200 mégapixels du S23 Ultra, des clichés qui semblent même en remontrer aux performances photo du Pixel 7 !

Les photos prises avec le mode nuit débouchent les zones sombres (on peut même dire que le jour s’est levé), ce qui est impressionnant mais pas forcément réaliste. la trés haute densité de pixels du 200 Mpx permet aussi un gros niveau de zoom (x30), et là encore, c’est à priori très au dessus des capacités des meilleurs Photophones concurrents. Le niveau de détails à fort agrandissement ne souffre d’aucuns artefacts ou de pertes de détails. D’autres photos et comparatifs sont visibles sur le compte Twitter du leaker. Vivement donc le 1er février qu’on en sache plus sur le reste des specs (qui ont fuité depuis longtemps ceci dit) et surtout, sur le tarif du précieux, une information cruciale en ces temps d’inflation…