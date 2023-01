C’est un évènement rare, presqu’inédit. La série d’animation NieR Automata Anime Ver.1.1a, qui était actuellement diffusée sur la chaîne Crunchyroll, a été arrêtée après seulement 3 épisodes ! La diffusion de la série a été reportée sine die, et pour cause puisque la production des épisodes suivants n’est pas encore terminée ! La série est réalisée au sein du studio japonais A-1 Pictures, qui a été touchée de plein fouet par l’énième rebond de la pandémie de Covid-19. Yoko Taro, la réalisatrice de la série (qui est aussi la conceptrice du jeu), a précisé sur son compte Twitter que le studio A-1 Pictures ne pouvait plus fonctionner correctement dans cette situation et que la production des épisodes restant était donc reportée à une date ultérieure (malheureusement non précisée).

Broadcast postponement due to COVID-19 pic.twitter.com/dGz01S1ywQ — NieR:Automata – Animation Project (@NieRA_anime_EN) January 21, 2023

Cette situation particulière jette une lumière crue sur les conditions de diffusion de cette série, dont les épisodes sont réalisés à « flux tendus », presqu’en parallèle de leur diffusion ! Peut-être le studio A1 avait-il déjà accumulé du retard, au point donc que la phase de finalisation de la série a fini par mordre sur la période de diffusion sur la chaine Crunchyroll (ou peut-être que Crunchyroll n’a pas été très arrangeant concernant son contrat avec A-1).