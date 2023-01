Ant-Man et la Guêpe : Quantumania : Bill Murray interprètera bien l’un des principaux rôles du film

Le rôle de Bill Murray dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania est connu depuis le 24 octobre 2022 et la diffusion du premier trailer d’Ant-Man 3. Le personnage interprété par Murray apparait fugacement dans ce premier trailer, mais ses habits trahissent le sombre Lord Krylar . Peu de temps après la diffusion du trailer, le réalisateur réalisateur Peyton Reed confirmera que l’acteur américain et Lord Krylar ne faisaient qu’un (le temps d’un film…).

Quelques secondes dans le premier trailer, aucune apparition dans la dernière bande-annonce, il était alors logique de penser que le rôle de Bill Murray dans Ant-Man et la Guêpe : Quantumania serait probablement accessoire, mais la campagne d’affichage du film laisse désormais penser l’inverse : Bill Murray/Lord Krylar a en effet droit à son affiche, tout comme les personnages interprétés par Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michelle Pfeiffer ou bien encore Michael Douglas.

Lord Krylar n’a pourtant fait qu’une seule apparition dans les Comics (L’incroyable Hulk n° 156), en tant que gouverneur d’Axia et marchand d’armes supérieurement intelligent, mais l’on sait que Disney/Marvel n’hésite jamais à prendre de grandes libertés avec le matériau d’origine lorsqu’il s’agit de densifier son MCU. Et comme Ant-Man et la Guêpe : Quantumania lancera la phase 5 du MCU, tous les coups sont sans doute permis. Bill Murray ayant décrit son propre rôle dans le film comme celui d’un « méchant », se pourrait-il que Lord Krylar collabore d’une façon ou d’une autre avec le redoutable Kang ? Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira en salles le 15 février prochain.