Boston Dynamics : le robot Atlas peut lancer des sacs lourds et travailler en collaboration avec des êtres humains

Le robot Atlas de Boston Dynamics progresse décidément à grands pas. Atlas est déjà le robot humanoide le plus sophistiqué actuellement en activité, et les nouvelles modifications apportées par Boston Dynamics lui confèrent la capacité de travailler en collaboration avec des êtres humains (par exemple sur un chantier). La dernière vidéo de démo montre un robot Atlas en travail « collaboratif ». Le clou du spectacle est bien ce moment où le robot soulève une sacoche visiblement assez lourde, la porte avec lui tandis qu’il monte des marche et saute sur une plateforme d’échafaudage, puis enfin lance la sacoche sur un échafaudage placé juste au dessus ! Pour ne rien gâcher, le robot se permet même un 360° en l’air au moment de lancer la sacoche.

Cette démo impressionnante ne répond pas à LA question la plus importante : est-ce que le robot est en mode autonome lors de cette séquence (avec juste une indication globale des tâches à effectuer, porter la sacoche, la livrer à l’endroit indiqué etc.), ou est-ce qu’il s’agit de mouvements entièrement précalculés ? La seconde hypothèse est sans doute la bonne dans la mesure où Boston Dynamics estime qu’on est « encore loin de voir des robots bipèdes capables de travailler de manière fiable aux côtés des humains ».