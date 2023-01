La division Xbox et le studio 343 Industries lourdement impactés par le plan social de Microsoft

C’est acté : un document remis à la SEC et un communiqué du patron Satya Nadella a confirmé que Microsoft se séparerait rapidement (voire s’est déjà en partie séparé) de 4,5% de ses effectifs, soit 10 000 postes supprimés. Et aussi étonnant que cela puisse paraitre, la division Xbox serait elle aussi concernée par ces coupes sombres. Le journaliste Jason Schreier de Bloomberg affirme en effet que les suppressions de postes ont déjà commencé chez 343 Industries (développeur de Halo Infinite), et ont même touché l’équipe en charge de la campagne solo de Halo Infinite. Le directeur créatif du studio, Joseph Staten, a même quitté son poste pour rejoindre, à nouveau, Xbox Game Studios Publishing.

Plus étonnant encore, Microsoft a aussi licencié des employés de Bethesda et de Zenimax Online Studios, mais l’ampleur de ces suppressions de postes serait à priori moindre que chez 343 Industries (ce qui est logique sachant que Bethesda est en cours de développement du très ambitieux Starfield et que The Elder Scrolls VI suit derrière). Le studio The Coalition (Gears of War) aurait lui aussi perdu des employés dans la manoeuvre. Ces licenciements dans la branche jeu vidéo de Microsoft peuvent d’autant plus inquiéter que la division Xbox n’a sorti aucun titre exclusif AAA depuis plus d’un an.