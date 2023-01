Azure OpenAI : Microsoft ouvre son cloud à ChatGPT et Dall-E 2

C’était annoncé et c’est désormais officiel. Microsoft annonce le lancement prochain d’Azure OpenAI, soit l’intégration des moteurs d’IA GPT-3, Codex et Dall-E 2 dans le service de cloud Azure. Azure OepnAI était déjà en prétest depuis 2 ans par un nombre limité de sociétés, ainsi que le confirme le communiqué de Microsoft : « Nous avons lancé Azure OpenAI Service en novembre 2021 pour permettre aux clients d’exploiter la puissance des modèles d’IA générative à grande échelle, avec les promesses d’entreprise que les clients attendent de notre cloud Azure et de notre infrastructure informatique (sécurité, fiabilité, conformité, confidentialité des données et capacités d’IA responsable intégrées) ».

La firme de Redmond a mis le paquet sur la sécurisation des données et sur les filtres, de façon à éviter que les IA ne produisent pas de contenus offensants (ou pire) : Ces « filtres de contenu conçus exclusivement pour détecter les contenus abusifs, haineux et offensants, surveillent en permanence les données fournies au service, ainsi que le contenu généré”. On note que le chaîne Al Jazeera s’appuie déjà sur les fonctions d’Azure OpenAI, mais la liste des sociétés qui utilisent ces nouveaux service reste encore peu fournie. S’il veut viser une plus large démocratisation de ces services, Microsoft devra sans doute faire tomber certaines réticences concernant l’usage des IA.