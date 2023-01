Samsung confirme par erreur sa surcouche One UI 5.1 et les smartphones qui l’auront

Samsung a proposé Android 13 sur plusieurs de ses smartphones Galaxy avec la surcouche One UI 5.0. Voilà maintenant que One UI 5.1 va voir le jour, comme l’a dévoilé par erreur le constructeur.

Une récente mise à jour pour la montre Galaxy Watch 5fait mention de One UI 5.1 comme une exigence pour la nouvelle fonctionnalité « Contrôleur de caméra » qui permet aux utilisateurs de faire le geste de pincer pour contrôler le zoom de leur smartphone couplé. Samsung a précédemment déclaré que cette fonctionnalité serait disponible à partir de février, comme le note 9to5Google.

On peut donc en conclure que One UI 5.1 sera disponible en février et il y a même la liste des smartphones qui pourront en profiter. En effet, le constructeur a dévoilé (toujours par erreur) que ce sera disponible sur les smartphones haut de gamme sortis après les Galaxy S20 et Galaxy Z Flip. Il y aura donc les Galaxy S20, S21 et S22 (et leurs variantes), ainsi que les Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip 3, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 et Galaxy Z Fold 4.

Il est techniquement possible que la mise à jour arrive sur d’autres smartphones (et tablettes d’ailleurs) de la marque qui sont des moyens de gamme. En effet, les modèles listés juste avant sont en lien avec la fonctionnalité « Contrôleur de caméra ». On peut donc imaginer que certains auront le droit à One UI 5.1, sans pour autant supporter le « Contrôleur de caméra ».

Samsung annoncera ses Galaxy S23 le 1er février prochain. Il y a fort à parier qu’ils tourneront par défaut sous One UI 5.1.