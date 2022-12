Le Samsung Galaxy A13 passe à Android 13, sa première mise à jour « majeure »

Samsung rend disponible Android 13 pour son smartphone Galaxy A13. Il s’agit de la première mise à jour « majeure » pour le téléphone d’entrée de gamme du constructeur coréen.

La disponibilité d’Android 13 pour le Galaxy A13 concerne pour le moment quelques pays européens et asiatiques. On retrouve notamment la France, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Croatie, la Géorgie, l’Allemagne, l’Irlande, l’Italie, le Kazakhstan, la Pologne, le Portugal, la Serbie, la Slovénie, l’Ukraine, la République tchèque et le Royaume-Uni.

La version du firmware est A135FXXU2BVL2. On retrouve sans surprise la surcouche One UI 5.0 de Samsung. Il y a également les correctifs de sécurité de novembre 2022. Samsung aurait techniquement pu inclure ceux de décembre (les derniers en date), mais le groupe a décidé de ne pas le faire.

La mise à jour vers Android 13 pour le Galaxy A13 apporte une interface légèrement remaniée, avec une palette de couleurs élargie, des icônes plus grandes pour les notifications, de meilleurs effets de flou dans la zone de notification, davantage de boutons de réglage rapide, des widgets empilés et une personnalisation plus facile de l’écran de verrouillage. La mise à jour améliore également les performances des animations et des transitions du téléphone. Samsung en profite aussi pour mettre à jour plusieurs de ses applications.

Si vous avez un Galaxy A13, rendez-vous dans Paramètres > Mise à jour du logiciel pour installer Android 13.