L’Armée américaine arrête d’utiliser les casques AR HoloLens de Microsoft

Trop de maux de tête, trop de malaises, trop de fatigues oculaires. Le casque AR HoloLens de Microsoft n’est plus en cours d’évaluation dans l’armée américaine, une mesure provisoire dans l’attente d’une nouvelle génération de casque. C’est un énorme deal de plusieurs centaines de millions de dollars qui échappe ainsi à Microsoft, le Congrès US venant juste de s’opposer à la livraison de 6900 casques HoloLens IVAS (pour Integrated Visual Augmentation System) pour une valeur de 400 millions de dollars.

Cette livraison était la seconde fournée de matériel prévue dans le contrat liant Microsoft à l’armée US. Pas découragée pour autant, l’armée américaine aurait versé 125 millions de dollars supplémentaires à Microsoft pour la livraisons d’une version IVAS 1.2 de l’HoloLens, version améliorée aussi bien au plan hardware que logiciel. La firme de Redmond aurait désormais pour mission de fournir un nouveau casque plus léger et plus autonome à la fois, soit une vraie gageure au plan technique. Cet effort supplémentaire se paye cash : fermement décidé à améliorer ses prototypes IVAS pour l’armée, Microsoft aurait ainsi mis en standbye le nouveau modèle d’HoloLens à destination des développeurs.