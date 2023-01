🔥 Pour les soldes, Bouygues Telecom propose un forfait 5G 130 Go à 15,99€

Les soldes d’hiver ont commencé et Bouygues Telecom a décidé de lancer une promotion avec un forfait mobile à prix correct sachant qu’il inclut la 5G. Il s’agit d’une offre B&You (sans engagement donc).

Le forfait mobile de Bouygues Telecom comprend les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine. Le quota Internet est de 130 Go, utilisable aussi bien en 5G, qu’en 4G ou 3G si vous êtes dans une zone mal desservie. Il est également possible d’avoir un usage en Europe et dans les DOM, avec là aussi les appels, SMS et MMS en illimité. Par contre, le quota Internet est de 30 Go.

Le prix du forfait 5G 130 Go est de 15,99€/mois, c’est disponible sur le site de Bouygues Telecom. À noter que l’opérateur facture 10€ pour l’envoi de la carte SIM. Et pour ceux qui ont un smartphone compatible, il est possible de choisir l’eSIM plutôt que la carte SIM standard.

Du côté de la concurrence, SFR RED propose un forfait 5G à 18,99€/mois avec 100 Go pour Internet. Pour Free Mobile, on retrouve toujours l’offre 210 Go supportant la 5G, avec un prix de 19,99€/mois, 15,99€/mois pour les abonnés Freebox ou 9,99€/mois pour les abonnés Freebox Pop. Et Sosh, la 5G n’est tout simplement pas disponible, les clients restent en 4G.