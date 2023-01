Superman : l’annonce de l’acteur succédant à Henry Cavill n’est pas pour tout de suite

Nous le savons déjà : Henry Cavill ne sera plus Superman chez DC suite à une décision du studio de modifier complément ses plans. James Gunn est l’un des deux responsables de DC Studios et il a justement réagi concernant l’annonce du prochain acteur.

« Je pense que personne n’a encore été choisi pour jouer Superman », a déclaré James Gunn en réaction à un tweet indiquant que l’acteur Jacob Elordi serait l’acteur choisi pour incarner le superhéros. « Le casting, comme c’est presque toujours le cas avec moi, se fera une fois le scénario terminé ou presque terminé, et il ne l’est pas. Nous allons annoncer certaines choses dans peu de temps, mais le casting de Superman n’en fera pas partie », a ajouté le responsable.

My thoughts are no one has been cast as Superman yet. Casting, as is almost always the case with me, will happen after the script is finished or close to finished, and it isn’t. We’ll announce a few things in not too long, but the casting of Superman won’t be one of them. 🧜‍♂️ https://t.co/2SGWV2RSI7

— James Gunn (@JamesGunn) January 13, 2023