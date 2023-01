Eolienne, VE : un énorme gisement de terres rares découvert en Suède

C’est une information capitale pour le secteur du VE et des EnR (notamment les éoliennes) : la compagnie minière LKAB annonce avoir découvert au nord de la Suède un immense gisement de terres rares, le plus gros d’Europe. Ce gisement situé dans la mine de Kiruna en Laponie contiendrait environ 1 million de tonnes de terres rares, soit 1% de la masse globale des Terres rares déjà mis à jour sur la planète. Jan Moström, le patron de LKAB, affirme que ce gisement géant « pourrait devenir un élément important pour produire les matières premières critiques qui sont absolument cruciales pour permettre la transition verte ».

De fait, nombre de composants des VE (comme les batteries, le moteur ou la partie électronique) et même les éoliennes (turbines) contiennent des terres rares, une ressources précieuse donc et qui jusqu’à maintenant était principalement fournie par la Chine. L’exploitation de la mine de Kiruna devrait toutefois prendre plusieurs années, et il se pourrait même que la taille complète du gisement ait été grandement sous–évaluée.

LKAB souhaite désormais accélérer les procédures d’autorisation pour l’excavation de la mine et la récolte de ses terres rare. Ce souhait pourrait bien être entendu sachant que l’union européenne semble avoir pris conscience du risque à rester dépendant de la Chine concernant les ressources primaires qui alimentent le secteur des EnR.