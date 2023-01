Galaxy S23 : un leak dévoile 4 nouveaux coloris et un bloc photo qui dépasse à peine du boitier

Samsung organisera son prochain Galaxy Unpacked le 1er février, une conférence largement dédiée à la nouvelle gamme de flagships Galaxy S23. Sans top de surprise à l’approche de la date fatidique, les leaks se multiplient, et le dernier en date nous permet même d’être rencardé sur le design du flagship, les nouveaux coloris, et confirme quelques une des rumeurs sur ces modèles. Le site WinFuture a en effet réussi à obtenir des rendus commerciaux du S23, rendus qui nous dévoilent les nouveaux coloris disponibles, soit « Phantom Black » (Noir), “Botanic Green” (Vert foncé), “Mystic Lilac” (Violet), et “Cotton Flower » (Blanc). Le châssis ne bouge pas d’un iota, mais l’on remarque que le bloc photo dépasse à peine à l’arrière.

Les 4 coloris de la gamme S23 soit « Phantom Black » (Noir), “Botanic Green” (Vert foncé), “Mystic Lilac” (Violet), et “Cotton Flower » (Blanc).

Pour rappel, le Galaxy S23 devrait être décliné en 3 modèles (Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra ) chacun d’entre eux disposant à minima de 256 Go de capacité de stockage. Ces smartphones embarqueraient aussi un Snapdragon 8 Gen 2 (l’Exynos pourrait même être abandonné sur cette gen pour le marché européen, mais rien n’est sûr). Enfin, le modèle Ultra disposerait d’un capteur photo principal à très haute densité de pixels (200 megapixels) et tous les modèles bénéficieraient de performances photo améliorées en conditions de basse lumière.