Une intelligence artificielle va apporter une assistance juridique à un accusé lors d’un procès

L’intelligence artificielle s’immisce partout et étend sans arrêt ses champs de compétences : santé, art graphique, chatbot, jeux en tous genres (Go, Echec, etc.), gestion de serveurs, aucun domaine d’activité ne semble pouvoir lui échapper, pas même… la justice. Ainsi, on vient d’apprendre que la société DoNotPay va bientôt utiliser une IA d’assistance juridique dans le cadre d’un litige portant sur un excès de vitesse. Le support juridique de l’IA sera extrêmement poussé : l’accusé disposera d’une oreillette lors des débats, ce qui lui permettra de recevoir directement les instructions de l’IA voire les réponses à fournir face aux juges. Ce type d’usage d’une IA au sein d’un tribunal est une grande première mondiale.

On ne sait pas grand chose des aspects technologiques de cette IA, si ce n’est qu’elle serait en partie basée sur le moteur chatbot GPT d’OpenAI. Le procès en question se déroulera quelque part durant le mois de février. DoNotPay se garde bien d’en préciser la date exacte et l’on ne sait pas non plus dans quel tribunal l’affaire sera jugée. La startup fondée en 2015 assure aussi qu’elle paiera l’amende du prévenu dans le cas où l’IA (via l’accusé) échouerait à faire entendre raison aux juges. Le risque financier reste de toute façon limité puisque l’amende en question ne dépasse pas une vingtaine de dollars.