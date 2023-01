Madden NFL 23: suite au malaise cardiaque d’un (vrai) joueur, EA va retirer l’une des célébrations de Touchdown

C’est la news insolite (et un peu triste) du jour. Le 2 janvier, lors du match de NFL opposant les Buffalo Bills aux Cincinnati Bengals, le joueur Damar Hamlin (Buffalo Bills) s’est écroulé sans réactions suite à un plaquage à priori anodin. Victime d’un arrêt cardio-respiratoire sur le terrain, le joueur a finalement été réanimé et transporté jusqu’au centre médical de l’Université de Cincinnati. Considéré dans un état critique à son arrivée à l’hôpital, le safety Damar Hamlin s’est finalement largement rétabli au bout d’une semaine. Le joueur est désormais capable de se déplacer seul et a ainsi pu prendre l’avion afin de poursuivre sa convalescence dans un hôpital de New-York.

Damar Harlin

Suite à ce fait divers passé en quelques jours du tragique à « l’histoire qui se finit bien », l’éditeur EA a décidé de retirer du jeu Madden NFL 23 l’une des célébrations de Touchdown. Cette célébration montre en effet un joueur se coucher sur le sol tandis que ses coéquipiers pratiquent sur lui un massage cardiaque ! EA a donc précisé à CBS Sports que cette célébration sera retirée du jeu lors de la toute prochaine mise à jour. Espérons juste qu’un joueur de la NFL ne se fera pas de fracture ouverte lors d’un simple coup de pied au ballon, sans quoi, et selon la même logique, il deviendra difficile de continuer à jouer à Madden NFL.