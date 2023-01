IA et santé : l’allemand BionTech rachète le britannique InstaDeep

Décidément, l’actualité technologique est tournée vers l’IA en ce début d’année 2023. Outre les « exploits » de ChatGPT et des IA de génération d’images, l’IA est aussi une affaire de gros sous… et d’acquisitions. On vient ainsi d’apprendre que l’allemand BionTech a racheté le britannique InstaDeep, une startup spécialisée dans l’IA de type machine learning. BionTech a mis sur la table plus de 400 millions d’euros afin de récupérer InstaDeep dans son escarcelle. Si le nom de BioNTech vous dit quelque chose, c’est sans doute parce que cette société a participé à l’élaboration d’un des premier vaccins à ARN messager permettant de lutter contre la Covid-19, vaccin développé en partenariat avec Pfizer.

L’objectif du rachat d’InstaDeep est aussi simple que radical : BionTech souhaite en effet devenir le leader mondial sur le marché de l’IA « découvreuse » de médicaments. Et par médicaments, il faut surtout entendre ici « vaccins » et « immunothérapie ». Outre la découverte de nouveaux médicaments, l’IA permet d’automatiser les tests de nouvelles structures moléculaires médicamenteuses, un gain de temps plus qu’appréciable sur un marché hyper concurrentiel et brassant des milliards de dollars. A noter que BionTech et InstaDeep collaboraient déjà régulièrement ensemble avant le rachat, ce qui devrait faciliter l’intégration des équipes d’InstaDeep au sein de la firme allemande.