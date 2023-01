Amazon annonce la fermeture d’entrepôts au Royaume-Uni

Amazon annonce une réorganisation au Royaume-Uni, incluant la fermeture de trois entrepôts employant 1 200 personnes et l’ouverture de deux autres avec 2 500 embauches à la clé.

Amazon a lancé une consultation sur la proposition de fermer trois centres de distribution en 2023 et prévoit aussi d’ouvrir deux nouveaux centres, créant 2 500 nouveaux emplois au cours des trois prochaines années, a indiqué l’entreprise. En outre, quelque 1 200 employés seront affectés par les fermetures proposées des trois sites situés à Hemel Hempstead près de Londres, à Doncaster dans le centre de l’Angleterre et à Gourock en Écosse. Mais tous se verront offrir la possibilité d’être transféré dans un autre site, précise l’entreprise, qui dispose actuellement de 30 entrepôts dans le pays. Les deux nouveaux sites seront ouverts près de Birmingham dans l’ouest de l’Angleterre et de Durham dans le nord.

« Nous évaluons constamment notre réseau pour nous assurer qu’il répond aux besoins de notre entreprise et pour améliorer l’expérience de nos employés et clients » et dans ce cadre l’entreprise « peut fermer des sites plus anciens, améliorer des installations existantes ou ouvrir de nouveaux sites », précise Amazon. Cette réorganisation n’a rien voir avec les annonces d’Amazon la semaine dernière de 18 000 suppressions d’emplois dans le monde.

Le commerçant en ligne, qui avait recruté à tour de bras pendant la pandémie pour répondre à l’explosion de la demande, a notamment vu son bénéfice net baisser de 9% sur un an au troisième trimestre 2022.