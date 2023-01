Ant-Man et la Guêpe : Quantumania se dévoile un peu plus dans sa nouvelle bande-annonce

Marvel a mis en ligne une nouvelle bande-annonce pour son prochain film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. La première avait été diffusée au mois d’octobre et celle du jour nous en dévoile un peu plus, notamment avec Kang le Conquérant.

Dans la nouvelle bande-annonce, Scott Lang (Ant-Man) conclut un accord avec le méchant Kang le Conquérant, alors qu’il cherche à récupérer les cinq années qu’il a perdues après le snap de Thanos dans Avengers : Endgame. Pendant cette période, sa fille, Cassie Lang, est devenue une adolescente, et il semble que Scott soit prêt à tout pour rattraper le temps perdu avec elle. Et lorsque son accord avec Kang se retourne contre lui, il est même prêt à se sacrifier.

De plus, nous aurons droit à un peu de chaos dans le multivers, alors que deux versions identiques d’Ant-Man s’affrontent et qu’un nombre encore plus important d’entre elles se déchaînent dans le royaume quantique.

Le grand public a pu découvrir Kang le Conquérant à la fin de la première saison de Loki, la série Marvel diffusée sur Disney+. Ceux qui ne l’ont pas vue pourraient éventuellement être quelque peu perturbés, mais on peut se douter que Marvel va faire le nécessaire pour une présentation en bonne et due forme dans le film afin que tout le monde soit au même niveau pour la compréhension.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira au cinéma le 15 février prochain.