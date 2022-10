Ant-Man et la Guêpe : Quantumania dévoile sa bande-annonce

Marvel propose aujourd’hui la première bande-annonce pour son film Ant-Man et la Guêpe : Quantumania. Il s’agit du troisième film Ant-Man, le premier étant sorti en 2015 et le deuxième en 2018.

Le film fait revenir la quasi-totalité du casting du deuxième film, Ant-Man et la Guêpe, dont Paul Rudd, Evangeline Lily, Michelle Pfeiffer, Michael Douglas, et ajoute Kathryn Newton qui jouera le rôle de Cassie Lang, désormais beaucoup plus âgée.

Après un début amusant où Scott Lang reçoit les félicitations de l’« Employé du siècle » sur son ancien lieu de travail, la bande-annonce s’assombrit, plongeant dans le royaume quantique, les personnes qui vivent dans l’univers secret du MCU et les ambitions de Kang le Conquérant. Les choses ont l’air vraiment surprenantes dans ce lieu.

En plus de ce casting principal, le film indique clairement que de nombreux autres caméos et apparitions sont prévus cette fois-ci, notamment Bill Murray et le retour de Jonathan Majors dans le rôle de Kang — bien que cette fois-ci, il s’agisse d’une variante différente et beaucoup plus effrayante que celle que nous avons vue dans la série Loki. La bande-annonce annonce également le retour de Cassie en tant que super-héroïne alimentée par des particules Pym.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania sortira au cinéma le 15 février 2023.