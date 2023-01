CES 2023 : Displace, la télé OLED avec batterie intégrée et accroche murale révolutionnaire

Displace a sans doute dévoilé la dalle OLED la plus innovante de ce CES 2023. Son téléviseur OLED 55 pouces de 9 kg est en effet équipé de 4 batteries batterie qui offrent une autonomie globale impressionnante de 180 heures de visionnage ! Les batteries peuvent être rechargées à tour de rôle, ce qui s’avère d’autant plus crucial que ces dernières servent aussi à assurer le fonctionnement du système de fixation mural, proprement révolutionnaire. Il suffit en effet de poser la dalle contre un mur pendant une douzaine de secondes pour que cette dernière y reste fixée grâce à un système breveté d’aspiration de l’air (entre le mur et la dalle). Displace déclare que des capteurs permettent d’ajuster l’aspiration de l’air dans le temps et ainsi empêcher la dalle de tomber ! Impressionnant, mais pas tout à fait rassurant à vrai dire…



La TV OLED Displace peut être ainsi posée sur n’importe quel type de mur (y compris donc les murs peints). Concernant les autres aspects techniques, la TV Displace embarque une dalle OLED Ultra HD fabriquée par LG Display. A noyer qu’une base dédiée avec entrées HFMI permet d’envoyer des contenus vidéos vers l’écran via une connectique Wi-Fi 6E. 4 dalles Displace peut même être combinées pour former un seul et même écran géant de 280 pouces de diagonale ! Pas de date de sortie pour l’instant mais l’on connait au moins le tarif, soit 3000 dollars la dalle autocollante.