Thales va construire une plateforme spatiale pour l’expérimentation, la fabrication et… les tests de moteurs de fusée

L’Europe est à la traine sur les lanceurs spatiaux, et c’est peu dire après l’échec de Vega-C, les multiples retards d’Arianne VI sans oublier bien sûr l’insolente avance prise par SpaceX (200 lancements de satellites au compteur, lancements réussis du Falcon Heavy puis du Starship). Malgré ces écueils, les projets spatiaux européens sont loin d’être au point mort. Ainsi, Thales Alenia Space, qui regroupe le français Thales et l’italien Alenia, est en pleine phase de conception du REV1, « une plateforme spécialisée pour l’expérimentation et la fabrication dans l’espace ».

Cette plateforme aussi large qu’un véhicule fonctionnera de façon autonome, sans équipage, en tandem avec le Reusable Orbiting Service Module, un second module de support logistique qu’il reste encore à fabriquer. Le REV1 devra être résistant et supporter une vingtaine de missions de 2 à 3 mois (la mission). Malgré ses dimensions compactes, la plateforme embarquera jusqu’à une tonne de matériel divers et assurera les mêmes conditions qu’une salle blanche de labo, soit un environnement stérile et donc parfaitement taillé pour des expériences scientifiques.

Cette configuration particulière devrait intéresser notamment les secteurs de la biotechnologie, de la science des matériaux, de la santé, etc. Plus étonnant encore, le REV1 pourrait servir à tester dans l’espace… des moteurs de fusées. Nicolas Gaume, PDG de Space Cargo Unlimited, affirme que des tests de moteur en orbite raccourcirait sensiblement cette phase de test : « En offrant la possibilité de les tester rapidement, puis de les rapatrier, nous permettrons à tout notre écosystème industriel d’accélérer ». Prometteur donc, mais la mise en service de REV 1 n’est pas prévue avant 2025. D’ici là, espérons tout de même que nos nouveaux lanceurs européens auront retrouvé le chemin de l’espace.