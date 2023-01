CES 2023 : Adam, le gros robot qui sait préparer un petit thé

Il est aussi gros que sa préparation est petite : Adam le robot ressemble vraiment à un androide sorti tout droit d’un roman de SF, mais cette imposante machine affublée de gros bras industriels est bel et bien disponible à la vente… pour les professionnels. Adam est en effet un robot… préparateur de thé, une tâche dont il s’acquitte en imitant les mouvements humains. Une fois le thé préparé, Adam passe la main à Matradee L, un autre robot dont la mission est de servir le thé aux clients du restaurant/bar. Effet garanti certes, mais l’on peut tout de même se demander s’il n’y a pas une certaine contradiction à fabriquer des robots aussi massifs pour un résultat tout de même aussi minim, sans même parler de la problématique des emplois (humains cette fois) ainsi supprimés.

L'industrie des boissons vient d'accueillir Adam, un robot américain capable de préparer du thé en imitant les mouvements humains. Un copain robot à lui, Matradee L, vous le servira en main propre, avec une redoutable précision.#CES #CES2023 #Robotic cc @RichtechRobots. pic.twitter.com/zuxMeNBlS1 — Clubic (@Clubic) January 6, 2023

Ces considérations ne sont visiblement pas un obstacle à la réussite commerciale du projet : la société texane Richtech Robotics affirme ainsi que son robot a déjà trouvé preneur aux Etats-Unis et au Canada, et ne serait pas opposée à une internationalisation de ses ventes. On rappellera enfin qu’Adam n’est pas le premier robot à travailler dans le secteur de la restauration, à l’instar du robot barista Knext, du robot serveur Bellabot, ou bien encore de Plato, un autre robot serveur mis au point par la startup française Aldebaran.