Google se risquerait vraiment au RISC-V sur mobile

Depuis le Pixel 5, Google conçoit ses propres puces mobiles, les Tensor Core. Ces processeurs « maison » sont basés sur une architecture ARM, ce qui signifie que Google doit payer des royalties conséquents à la firme britannique, ce qui ne ravit pas vraiment le créateur d‘Android. Au delà de ces coûts, Google ne dispose pas d’une totale liberté de conception, ARM restant le maitre d’oeuvre de l’évolution des jeux d’instruction de bas niveau.

Google aurait donc commencé à miser sur un autre cheval pour l’avenir du Tensor Core : le jeu d’instruction RISC-V (on prête les mêmes velléités à Apple du reste). Certes, les processeurs RISC sont essentiellement utilisés dans de gros serveurs, leurs performances ont actuellement une voire deux générations de retard sur les meilleurs puces de Qualcomm, et les ingénieurs qui travaillent dessus se soucient peu du ratio puissance/consommation ; oui mais voilà, le RISC-V aurait l’insigne avantage d’être une architecture malléable et adaptable aux contraintes mobiles, sans compter que l’utilisation de cette architecture ne nécessite pas de payer des royalties à qui que ce soit.

Et ce qui devait arriver arriva : après l’apparition de bouts de code RISC-V dans un segment du code open source d’Android, Lars Bergstrom, l’un des responsables du développement d’Android, a fini par lâcher le morceau lors de la conférence RISC-V Summit. Bergstrom a ainsi déclaré sans filtre que l’objectif était bien de faire du RISC-V une architecture majeure pour Android, ajoutant qu’il faudrait tout de même quelques années supplémentaires avant que cet objectif ne devienne réalité… Pour ARM, il est peut-être temps d’activer le compteur…