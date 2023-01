CAF : les données de plus de 10 000 allocataires ont été publiées sur Internet

La Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) a reconnu une fuite de données appartenant à plus de 10 000 allocataires de la CAF de la Gironde, confirmant une information de Radio France.

Les dates de naissance, adresses, situations professionnelles ou encore montants des prestations des personnes concernées ont été mises en ligne par un prestataire désigné par la CAF de la Gironde en mars 2021. Ce prestataire, chargé de former des collaborateurs à un logiciel de statistiques, avait eu accès à un jeu de données anonymisé prévu à cet effet. La CNAF précise que les identités, codes postaux, villes, e-mails et numéros de téléphone des allocataires avaient notamment été supprimés.

Mais les autres données « n’auraient jamais dû être mises et maintenues en ligne », souligne l’organisme qui déclare avoir été mis au courant lundi dernier. Il assure avoir « demandé sans délai la suppression du document mis en ligne ainsi que l’ensemble des copies qui pouvaient être encore en sa possession ».

Selon l’association La Quadrature du Net, défenseur des libertés fondamentales dans l’environnement numérique, plus d’une dizaine d’informations ont été dévoilées telles que le sexe, le type de logement, la situation personnelle et professionnelle, le nombre d’enfants, et des informations les concernant. Elle précise que rien ne justifie l’utilisation de données personnelles dans cette formation, alors que le prestataire, resté anonyme, s’est défendu en déclarant avoir également pensé que les données communiquées étaient fictives.

Les quelque 10 200 allocataires touchés ont été prévenus et une enquête interne a été ouverte auprès de la CAF de la Gironde pour comprendre les circonstances de la fuite.