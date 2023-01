OnePlus annonce les Buds Pro 2, ses nouveaux écouteurs sans fil

En plus du OnePlus 11, le constructeur a annoncé ses nouveaux écouteurs sans fil Buds Pro 2. Le lancement concerne pour le moment la Chine, les autres pays devront attendre quelques semaines pour les avoir.

La nouvelle génération des écouteurs sans fil offre quelques améliorations notables par rapport au modèle précédent, notamment un réglage audio Dynaudio, qui doit offrir une expérience d’écoute plus immersive. Il y a aussi un woofer de 11 mm et des tweeters de 6 mm qui offrent un son amélioré. Chaque écouteur est équipé de deux haut-parleurs « MelodyBoost » qui sont censés améliorer les voix sur un large éventail de pistes et garantir la présence de basses profondes et riches, sans grondement ni parasites.

Chaque écouteur dispose d’un design en forme de tige qui rappelle celui de la génération précédente. Cependant, les matériaux utilisés sont légèrement différents cette fois-ci. Chaque dôme du subwoofer est équipé d’un diaphragme en polymère cristallin avec une conception séparée du dôme et du bord. OnePlus affirme que cela améliorera les performances audio des Buds Pro 2, notamment dans les basses et moyennes fréquences. Ce design améliore la clarté des hautes fréquences.

Le prix des OnePlus Buds Pro 2 est de 899 yuans, soit l’équivalent de 123€. Comme dit précédemment, le lancement a d’abord lieu en Chine. Nous devrions en savoir plus le mois prochain pour la France et les autres pays.