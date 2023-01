Curiosity découvre des dépôts d’Opale sur Mars !

Curiosity, le rover de la NASA, a récolté d’étonnants échantillons de dépôts d’opale sur Mars ! Ces dépôts sont formés par la présence d’eau dans les roches roches en silice. Au fil du temps, ce mélange eau-silice finit par se solidifier pour devenir un dépôt d’opale. Plusieurs échantillons de ce type avaient déjà intrigué les scientifiques de la NASA, mais cette fois ce sont des chercheurs de l’Arizona State University qui se sont penchés sur les dernières découvertes du Rover. L’étude menée par Travis Gabriel a permis de déterminer la composition de ces échantillons, qui seraient donc de l’opale (sous forme de dépôts).

Au vu des échantillons déjà récolés et d’autres observations de roches similaires (y compris par l’orbiteur MRO), il semble donc que l’opale soit beaucoup plus présente qu’on ne le pensait sur Mars. Cette découverte bouleverse nombre d’hypothèses sur la présence « récente » d’eau sur Mars et sur la possibilité d’une vie microbienne aquatique dans les sous-sols humides de la planète rouge. Surtout, la présence d’opale est de bon augure pour de futures missions martiennes habitées, sachant qu’il serait possible d’extraire de l’eau à partir de ces dépôts d’opale, soit 5,7 litres d’eau pour un dépôt d’1 mètre de longueur et de 30 cm de profondeur.