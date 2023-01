Stockage en ligne : OneDrive de retour après une panne

Le début de 2023 et de la semaine a mal commencé pour OneDrive, avec le service de stockage en ligne de Microsoft qui a connu une panne pendant quelques heures.

Pendant la panne, les utilisateurs de OneDrive ne pouvaient pas ouvrir le stockage en nuage de Microsoft sur le Web ou synchroniser leurs contenus dans les applications mobiles et de bureau. Une tentative de chargement de OneDrive dans un navigateur aboutissait à un message « une erreur s’est produite » et à une liste de fichiers vide. Microsoft indiquait qu’il « examine la télémétrie de surveillance du service pour isoler la cause profonde et développer un plan de remédiation ».

Microsoft a ensuite identifié le problème. « Nous avons terminé l’application de notre correctif à l’infrastructure affectée, et avons confirmé, après une période de surveillance prolongée, que l’impact est corrigé ».

Il y a également des problèmes (toujours d’actualité) avec Skype, mais il ne s’agit pas d’une panne totale du service. Certains utilisateurs ne peuvent pas dépenser, transférer ou acheter des crédits/abonnements Skype. Le service ne permet pas non plus d’afficher ou de modifier les achats les plus récents, comme les crédits ou les cartes d’appel. En outre, certains abonnés à Microsoft 365 ne reçoivent pas leurs 60 minutes de crédits d’appel Skype.