TikTok affirme s’améliorer dans la détection des vidéos limites

Certains contenus peuvent être limites sur TikTok, c’est pour cela que le réseau social assure avoir fait des efforts pour détecter ces types de vidéos afin que les plus jeunes utilisateurs ne tombent pas dessus.

TikTok annonce le lancement d’une nouvelle version de son modèle suggestif limite, que la plateforme utilise pour identifier automatiquement les contenus sexuellement explicites, suggestifs ou limites. Le nouveau modèle est mieux à même de détecter le contenu limite, c’est-à-dire les vidéos qui ne violent pas explicitement les règles de l’application, mais qui peuvent ne pas convenir aux jeunes utilisateurs.

TikTok n’est pas le seul service à filtrer ce type de contenu dans les recommandations. Instagram s’efforce depuis longtemps d’éliminer les contenus limites de ses recommandations. Cependant, les systèmes automatisés ont longtemps eu plus de mal à détecter les contenus à caractère plus mature, mais ne contenant pas de nudité explicite. TikTok n’a pas précisé à quel point le nouveau système était plus précis, mais a indiqué qu’au cours des 30 derniers jours, la société avait empêché des comptes adolescents de visionner plus d’un million de vidéos ouvertement suggestives sur le plan sexuel.

Dans le même temps, TikTok offre aux créateurs la possibilité de limiter leurs vidéos aux utilisateurs adultes. Cette fonction n’était auparavant disponible que pour les vidéos en direct, elle sera désormais également disponible pour les vidéos classiques.