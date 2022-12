Pixel 7 : le verre de la caméra arrière se brise chez certains utilisateurs

Des propriétaires avec un Pixel 7 ont constaté un phénomène étrange : le verre protégeant la caméra arrière du smartphone peut se briser sans raison apparente. Les premiers signalements ont eu lieu il y a quelques mois et de nouveaux sont récemment apparus.

Les nouveaux témoignages partagent un ton similaire, à savoir des utilisateurs qui sortent simplement leur Pixel 7 de leur poche et le verre protégeant la caméra du téléphone est endommagée, voire brisée. Il est pour l’instant difficile de savoir combien de personnes sont touchées par ce problème. Il est encore plus difficile de savoir quelle est l’origine.

Bien que chaque situation soit différente, il existe des solutions à ce type de problèmes et Google les traitera. Sur Reddit, quelques utilisateurs ont été en mesure d’avoir le droit à un changement du smartphone complet. Il reste à voir si tout le monde aura le droit au même traitement.

Malheureusement, il est difficile de dire s’il s’agit d’un défaut de fabrication ou simplement d’un manque de chance pour certains utilisateurs. Google n’a pour le moment pas réagi publiquement à ce phénomène.

Not even a month, no drops just regular use. Have a case on the phone. Been told Its my problem. Is this really the quality control backed by google? It's clearly a manufacturing defect, and I know I'm not the only one. Please fix this google! @madebygoogle #pixel7brokencamera pic.twitter.com/pH6k7HxSux

