Solo: A Star Wars Story 2 n’est pas prévu, annonce le réalisateur Ron Howard

Les fans qui attendaient une suite à Solo: A Star Wars Story risquent de patienter un moment. Ron Howard, le réalisateur du premier film de 2018, annonce qu’un tel projet n’est pas dans les cartons.

« La seule discussion dont je suis au courant au sujet d’une suite de Solo vient des fans à ce stade », a déclaré Ron Howard lors d’une interview avec NME. « Je ne pense pas que ce soit une priorité de Lucasfilm, d’après ce que je comprends ». Il ajoute : « Mais il y a de grands personnages qui ont été lancés et les gens de Lucasfilm aiment les fans et les écoutent vraiment, donc je ne dirais jamais jamais non. Mais je ne suis au courant d’aucun plan concret pour prolonger l’histoire ou s’occuper de ce groupe particulier de personnages ».

Solo: A Star Wars Story a vu le jour en 2018 et a été (relativement) un échec au box-office. Le film a seulement généré 392 millions de dollars, ce qui a à peine permis à Disney de le rentabiliser. En comparaison, Rogue One: A Star Wars Story (2016) a dépassé le milliard de dollars. Star Wars, épisode VII : Le Réveil de la Force (2015) a fait plus fort en dépassant le cap des 2 milliards de dollars. Quant à Star Wars : Les Derniers Jedi, sorti un an avant Solo: A Star Wars Story, le box-office a été de 1,33 milliard de dollars.

La franchise Star Wars a rebondi ces dernières années grâce à ses offres télévisées sur Disney+, dont la série The Mandalorian, très appréciée des fans, et la série Andor, acclamée par la critique. Ce fut un peu plus compliqué pour Obi-Wan Kenobi et Le Livre de Boba Fett, les séries étant jugées globalement décevantes par le public.