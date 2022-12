Réalité virtuelle : Bigscreen supporte désormais Disney+, Amazon Prime Video, Twitch, et YouTube.

De loin le lecteur vidéo VR le plus plébiscité pour le visionnage de films, séries ou autres médias, Bigscreen franchit un cap et accueille (enfin) quelques poids lourds du streaming. Il est donc désormais possible de lancer Disney+, Amazon Prime Video, Twitch, et YouTube à partir d’un salon ou d’une salle de ciné virtuelle dans Bigscreen, ce qui mine de rien peut radicalement changer l’expérience du visionnage pour peu que l’on dispose d’un bon casque VR (il vaudra mieux privilégier les casques à haute densité de pixels).

Bien évidemment, l’utilisateur devra disposer d’un compte Disney+, Amazon Prime Video, Twitch, et YouTube pour accéder aux contenus des différents services. Pour rappel Bigscreen propose en standard le visionnage de films à la séance (contre un ticket de 4-5 euros le film), certains films étant même visibles en 3D relief. Plusieurs types de salles de ciné en VR sont proposés , mais l’on pourra aussi privilégier la séance en petit comité avec sa liste d’amis.

La dernière mise à jour de Bigscreen est disponible pour les casques Meta Quest 2 et PCVR.