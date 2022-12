Starlink lance ses satellites de seconde génération

Starlink (une division de SpaceX) a lancé hier sa première salve de satellites de seconde génération. Le lancement de la fusée Falcon 9 s’est déroulé sans encombres à partir de la base de Cape Canaveral Space Force Station en Floride , et les 54 satellites ont été placés en orbite avec une précision d’horloger. 8 minutes plus tard, le premier étage de la fusée est revenu se poser à la verticale sur la barge automatisée A Shortfall of Gravitas. Pour la petite histoire, on retiendra aussi que SpaceX venait de réussir là son 60ème lancement en 2022, soit deux fois plus que l’année précédente (31 lancements). Plus fort encore, aucun échec n’est à déplorer.

Les satellites Starlink de seconde génération ont l’avantage de pouvoir être déployer sur des orbites différentes de l’armada Starlink actuelle (environ 3300 satellites), ce qui va permettre de desservir de nouvelles zones géographiques et d’éviter l’encombrement de satellites sur une même orbite. L’autre gros avantage de ces satellites est de pouvoir directement transférer le débit de données aux smartphones, sans passer par l’antenne de réception Starlink (facturée 500 dollars à chaque nouveau client). Starlink a obtenu l’autorisation de la FCC pour placer en orbite 7500 satellites de seconde génération, SpaceX se fixant un objectif final de 30 000 satellites Starlink en activité.