AMD va lancer ses processeurs Ryzen 7000 non-X en janvier

Ça se précise pour la date de lancement des processeurs Ryzen 7000 non-X d’AMD, avec une présentation le 10 janvier 2023. La date avait déjà fuité et elle se confirme aujourd’hui avec une fuite crédible de VideoCardz.

AMD abaissera les horloges de base et de boost pour proposer les nouveaux processeurs avec un TDP plus faible, passant de 170 W et 105 W à seulement 65 W, tout en conservant le même nombre de cœurs et de threads. Bien entendu, le prix diminuera également en contrepartie d’une baisse des performances.

Voici à quoi s’attendre :

AMD Ryzen 5 7600 : 6 cœurs, 12 threads, 3,8-5,1 GHz, 65 W, 229$

AMD Ryzen 7 7700 : 8 cœurs, 16 threads, 3,8-5,3 GHz, 65 W, 329$

AMD Ryzen 9 7900 : 12 cœurs, 24 threads, 3,7-5,4 GHz, 65 W, 429$

Pour rappel, les modèles X avaient été présentés en septembre dernier. On retrouvait les Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X et Ryzen 9 7950X.

En ce qui concerne les performances, la fuite indique que le Ryzen 9 7900 est environ 19% plus rapide en moyenne que son homologue de la série Ryzen 5000 lorsqu’il est associé à la carte graphique AMD RX 6950XT.

À l’arrivée, les processeurs Ryzen 7000 non-X devraient offrir des performances décentes pour des prix plus bas. Cependant, la dernière gamme de CPU d’AMD est actuellement en vente, avec des remises plus que notables selon les revendeurs et pays.