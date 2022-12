L’Espagne veut forcer Netflix et les autres services de streaming à publier leurs audiences

Le gouvernement espagnol a présenté un projet de loi visant à renforcer le secteur audiovisuel, en priorisant les productions de films et séries indépendantes, nationales et européennes, et en obligeant les plateformes de streaming comme Netflix à publier leurs audiences.

Ce texte « entend renforcer toute la chaîne de valeur du tissu créatif et industriel » du secteur, et prévoit que « les fonds alloués aux offres d’aides seront majoritairement destinés aux productions indépendantes », a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué. Cette réforme prévoit aussi que 35% des fonds d’aides soient réservés aux femmes, et que les films en langues régionales espagnoles soient eux aussi éligibles à ces aides nationales.

Le gouvernement souhaite d’autre part que les plateformes de streaming communiquent leurs données d’audiences pour chaque œuvre, au même titre que les salles de cinéma. Jusqu’à présent, les plateformes mondiales demeuraient très discrètes sur le détail de leurs audiences. Netflix donne parfois quelques chiffres, mais reste très vague dans l’ensemble.

Si ce texte est adopté par le Parlement, les quotas minimaux de diffusion dans les salles de cinéma passeront de 25% à 20% pour les films espagnols et européens, en incluant pour la première fois les films latino-américains et ceux réalisés par des femmes de ces quotas.

L’Espagne, dont les paysages de western ont attiré Hollywood dès les années 1960, est de plus en plus prisée par les plateformes de productions de séries, qui génèrent aujourd’hui près de 10 000 emplois, selon le gouvernement. Ce dernier s’est fixé pour objectif d’augmenter de 30% la production audiovisuelle sur son territoire d’ici à 2025 afin de faire du pays un hub du secteur en Europe, en s’appuyant sur les fonds européens du méga-plan de relance post-pandémie. Récemment, Netflix a étendu sa capacité de production en choisissant justement l’Espagne.