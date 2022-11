Netflix étend sa capacité de production européenne et choisit l’Espagne

Netflix a inauguré de nouveaux studios de tournage en Espagne, doublant sa capacité de production dans ce pays, devenu en quelques années l’un des principaux pôles de création audiovisuelle en Europe

Netflix s’installe un peu plus en Espagne

Ces nouveaux studios, aménagés dans la Ciudad de la Tele (Cité de la télévision), vaste complexe audiovisuel situé à Tres Cantos, dans la banlieue nord de Madrid, comprennent cinq plateaux de tournage et une trentaine de salles de montage. Ces nouveaux locaux permettent de doubler la capacité de production de Netflix en Espagne, avec un total de dix plateaux, répartis sur un espace de 22 000 mètres carrés incluant des bureaux de production, des espaces de maquillage et de coiffure, et un vestiaire, précise le groupe dans un communiqué.

Netflix avait inauguré ses premiers studios hors des États-Unis sur ce même site de Tres Cantos en avril 2019, peu de temps après avoir connu son premier succès planétaire dans une langue autre que l’anglais avec la série espagnole La Casa de papel. Le groupe en a fait depuis son principal site de création audiovisuelle de l’Union européenne, avec plus de 30 films et séries tournés en 2022, comme Bienvenue à Eden ou Elite, l’un des principaux succès espagnols du groupe de streaming.

L’Espagne est « un lieu stratégique » pour Netflix, en raison de son rôle central « dans la production audiovisuelle en Europe et dans le monde », a souligné l’une des responsables mondiales du géant américain, Maria Ferrera, à l’issue d’une visite à la presse des nouvelles installations. Un message relayé par le ministre espagnol de la Culture Miquel Iceta, qui a dit vouloir « favoriser la présence des grandes plateformes et des grands producteurs » sur le territoire espagnol.

L’Espagne est de plus en plus prisée par les plateformes de productions de séries, qui génèrent aujourd’hui près de 10 000 emplois, selon le gouvernement. Ce dernier s’est fixé pour objectif d’augmenter de 30% la production audiovisuelle sur son territoire d’ici à 2025 afin de faire du pays un hub du secteur en Europe, en s’appuyant sur les fonds européens du méga-plan de relance post-pandémie.