Twitter permettra aux utilisateurs de désactiver le compteur de vues des tweets

Twitter a récemment ajouté un compteur de vues sur chaque tweet, permettant d’avoir une nouvelle statistique concernant la popularité (ou non) d’un message sur le réseau social. Ce compteur est actuellement imposé à tout le monde, mais une option permettra de le retirer.

Sur Twitter, des personnes ont mentionné Elon Musk pour demander s’il était possible de désactiver ce compteur de vues, jugeant qu’il pose plus de problèmes qu’autre chose à cause de son intégration actuelle. Le dirigeant de Twitter annonce qu’une option va arriver pour désactiver la nouvelle fonctionnalité. « Nous allons améliorer l’esthétique et ajouter un paramètre pour le désactiver, mais je pense que presque tout le monde finira par l’apprécier », dit-il.

We’ll tidy up the esthetics & add a setting to turn it off, but I think almost everyone will grow to like it

— Elon Musk (@elonmusk) December 24, 2022