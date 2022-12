Huawei dévoile le Vision Glass, des lunettes-écran qui simulent une dalle de 120 pouces

Le Vison Glass nous rappelle ce temps lointain où Sony sortait sur le marché le HMZ, un casque « d’affichage » qui permettait déjà de profiter de ses films préférés sur un écran géant « simulé ». Le principe est resté le même, mais le design s’est affiné, allégé (112 grammes) tandis que la résolution de l’écran a été augmentée. Sous ces lunettes tech, l’utilisateur peut ainsi profiter d’une dalle de 120 pouces, simulée ici via deux écrans micro OLED de 0,49 pouce (1.080 x 1.920 pixels, 60 Hz). Le FoV reste très limité (41° à peine), mais il ne faut pas perdre de vue (hum…) que l’objectif reste ici de visionner des contenus média, pas de s’immerger dans un monde VR.

La luminosité est de 480 nits (réglable sur 5 niveaux) et les couleurs respectent à 90% la norme DCI-P3. La technologie audio dite « ouvert » est plutôt originale puisqu’elle permet d’entendre distinctement le son du média sans qu’il soit besoin de porter un casque… et sans que le voisinage ne puisse entendre quoi que ce soit (à contrario du Meta Quest 2 par exemple, dont on entend distinctement le son sortant des HP internes). Le Vision Glass est un appareil passif et a donc besoin d’un smartphone pour fonctionner. C’est en effet le smartphone rattaché au Vision Glass qui fournit à ce dernier le son et l’image. Le Vision Glass est disponible à la vente en Chine au prix de 2.999 yuans (environ 405 €). Il semble peu probable à priori que Huawei décide d’un lancement à l’international.