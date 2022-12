LG arrête la production de panneaux LCD

Dans une note administrative, LG annonce qu’il arrête la production de panneaux LCD (Liquid Crystal Display), principalement à cause de la concurrence effrénée sur ce type de composant. Il faut dire que l’avenir de l’affichage se joue désormais ailleurs : les panneaux OLED sont la nouvelle norme de l’industrie, et il n’est déjà plus si rare de croiser des appareils équipés de dalles mini-LED. Quant au Micro-OLED, il devrait faire son apparition avec la prochaine génération de casques VR (et notamment dans le premier casque XR d’Apple). LG précise que l’arrêt de la production de dalles LCD ne devrait pas avoir d’impact notable sur ses activités (comprendre aussi, sur ses résultats).

La concurrence asiatique sur le LCD a considérablement fait chuter le prix du panneau, et ne permet plus aux fournisseurs de réaliser des marges substantielles… alors même que la surface de production utilisée pour le LCD pourrait servir à fabriquer des dalles de nouvelle génération. A l’échelle de l’histoire des technologies, l’écran LCD peut être considéré comme une technologie ancienne. Le premier panneau LCD a été dévoilé en 1971, le premier LCD couleur date de 1984 (Thomson en est le créateur, et en 1985, Matsushita présente le premier écran plat LCD pour ordinateur. La technologie LCD se démocratisera réellement à la fin des années 90, début des années 2000 dans un large éventail d’appareils (mobile, TV, ordinateurs, etc.).