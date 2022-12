Le LG Velvet aura Android 13 au début 2023 (mais pas les autres smartphones ?)

Cela fait presque deux ans maintenant que LG a mis un terme à sa branche mobile, mais le constructeur n’oublie pas pour autant les mises à jour logicielles pour ses smartphones existants. Il sera notamment question d’Android 13 pour le LG Velvet au premier trimestre de 2023.

C’est sur son site que LG a communiqué un calendrier de sortie, avec l’arrivée d’Android 13 au premier trimestre de 2023 pour le Velvet. Le groupe ne dit toutefois rien de particulier pour le LG Wing, un smartphone qui était annoncé pour avoir la mise à jour. Le support aura-t-il bien lieu ou l’idée est-elle abandonnée ? Difficile de répondre dans l’immédiat.

Malgré tout, LG fait savoir que son smartphone Wing sera mis à jour dans le trimestre à venir pour… des correctifs de sécurité Android. Il en sera de même pour les LG Q61, LG Q92 5G et LG Q52 5G.

Ce calendrier de sortie du logiciel concerne pour le moment le marché domestique de LG, à savoir la Corée du Sud. Il est donc possible que les mises à jour arrivent un peu plus dans les autres pays. Si l’on se base du calendrier de déploiement de cette année, LG proposera la mise à jour vers Android 13 pour le LG Velvet dans d’autres régions au cours du deuxième trimestre. Étant donné que le LG Wing a reçu sa mise à jour Android 12 il y a seulement quelques mois, les utilisateurs pourraient devoir attendre beaucoup plus longtemps pour recevoir Android 13.

Qu’en est-il des autres smartphones ? Il ne faudra visiblement pas s’attendre à ce qu’ils obtiennent la mise à jour vers le dernier système d’exploitation en date de Google.